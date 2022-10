Torre del Greco – Al via da domani le iscrizioni al Servizio di Refezione scolastica, novità anche per il Trasporto scolastico

Al via da domani, 26 Ottobre e sino al prossimo 09 Novembre, le iscrizioni al Servizio di Refezione scolastica, prevista dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alla Pubblica Istruzione, guidato dal Vicesindaco Enrico Pensati – che potranno essere presentate esclusivamente su piattaforme online, sul “Portale Genitori”. ​ L’accesso alla stessa è consentito – sia per gli utenti già iscritti, sia per i non iscritti – soltanto attraverso SPID o CIE.

Le tariffe sono state adeguate all’andamento ISTAT, nella misura dell’8%, indipendentemente dalla volontà dell’Amministrazione comunale. Così, in base alla fascia ISEE di appartenenza, il costo di un pasto oscillerà da un minimo di euro 0, 90, sino ad un massimo di euro 3,70.

Tuttavia, nonostante l’obbligatorio adeguamento contrattuale, le tariffe della mensa nel comune di Torre del Greco – così come rilevato da report dell’Ufficio Pubblica Istruzione – restano tra le più basse in Italia.

A giorni, inoltre, approderà in Consiglio Comunale – su proposta dell’assessore al ramo Enrico Pensati – la delibera di Giunta comunale n. 321 del 04 Agosto 2022 con la quale è stato previsto il nuovo piano del Trasporto scolastico che, per la prima volta, vedrà in via inedita per il territorio cittadino la possibilità di trasporto anche per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Previsto anche dalla medesima delibera l’opportunità di esternalizzare, in capo all’impresa aggiudicataria, le procedure di iscrizione al servizio stesso. In tal modo, si consentirebbe l’attivazione del servizio trasporto entro un massimo di quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico.​ A tal uopo, l’organo esecutivo cittadino, ha previsto una copertura finanziaria pari ad un milione e trecentomila euro da ripartire nei sei anni relativi alla durata del servizio.

Un provvedimento, questo, che consentirebbe di arginare e contenere le storiche criticità, legate alla carenza di personale, che rendono complicata l’attivazione in tempi rapidi dei cosiddetti “servizi contestuali” riferibili, cioè, al trasporto, alla mensa e all’erogazione delle cedole librarie. Infatti, solo quest’anno, grazie all’informatizzazione del servizio, il comune di Torre del Greco ha erogato oltre tremila cedole per un importo di euro seicentomila.

Ma l’impegno dell’Amministrazione comunale a sostegno del settore scolastico si è manifestato anche in altri settori: sono stati stanziati, solo, nell’ultimo biennio trecentomila euro per la formazione extra didattica degli studenti, nonché, per la riqualificazione di intere aree interne ed esterne agli stessi edifici scolastici. In tal senso, a breve, saranno inaugurati campetti polivalenti per attività sportive e di ricreazione agli Istituti: “Campi Flegrei” dell’I.C. “Don Milani”, I. C. “Falcone- Scauda” e Liceo Scientifico “A. Nobel” oltre a diverse e numerose attività laboratoriali che vanno dalla psicomotricità sino alla formazione teatrale e culturale, da attivarsi entro la fine dell’anno scolastico in corso.

Non da ultimo, a ribadire il sostegno dell’Ente, i due milioni di euro stanziati dall’Amministrazione Palomba per mettere il punto all’annosa questione del plesso “Orsi” in via Lavatroia.