Torre del Greco – Al via “Arte in Vetrina”: i negozi si trasformano in galleria d’arte diffusa

Parte oggi la seconda edizione di Arte in vetrina. Il centro storico di Torre del Greco si colora d’arte grazie alla collaborazione tra l’Ascom locale e l’opera di tre prestigiosi artisti locali. Da giovedì 16 dicembre fino alla fine delle feste natalizie, attraverso le opere di Ciro Adrian Ciavolino, Simona Oliviero e Ciro Cozzolino, i negozi di via Roma e corso Vittorio Emanuele assumeranno le sembianze di una vera e propria galleria d’arte diffusa. Chi circolerà per le vie del centro storico, per una passeggiata o per fare shopping, potrà ammirare dei veri e propri capolavori messi a disposizione dagli artisti a favore della città.Una veste nuova per le vetrine del centro che saranno quasi un museo all’aperto, arricchendosi dei dipinti degli artisti locali. In questo modo i negozi daranno maggiore valore alla propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova. Dopo i riscontri positivi dell’anno scorso, i protagonisti saranno dunque i quadri di Ciro Adrian Ciavolino e Simona Oliviero, con una nuova partecipazione da parte di Ciro Cozzolino. “E’ un contributo che l’Ascom attraverso la collaborazione con i protagonisti dell’arte vuole dare alla città di Torre del Greco per favorire e far vivere al meglio dai propri cittadini il centro e le sue attività” spiega il presidente di Ascom, Giulio Esposito. “L’intento è quello di animare le vie dello shopping durante il periodo natalizio, colorare e illuminare le strade ed offrire altre esperienze e occasioni di acquisto”.