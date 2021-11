Torre del Greco- Al teatro Buonconsiglio in scena “Maria Stuarda”

Dopo la lunga sosta a causa della pandemia, Lino Bello e la sua ‘Associazione Teatrale B. & Co.’ ritrovano il loro pubblico al Teatro Buonconsiglio di Torre del Greco con lo spettacolo “Maria Stuarda”.

Un insolito ed irreale dialogo tra Maria Stuarda, regina di Scozia e sua cugina Elisabetta Tudor, regina d’Inghilterra. Maria, fu accusata di aver partecipato al complotto di Babington: un piano per assassinare la regina Elisabetta I – protestante – e mettere sul trono inglese Maria, regina di Scozia – cattolica romana. Condannata a morte, fu giustiziata nel 1857.

“E’ sbagliato pensare il lavoro dell’artista come qualcosa che termina sul palcoscenico – le parole di Lino Bello – se si considera che il teatro è essenzialmente dialogo, spazio di comunicazione, un’arte, insomma, squisitamente sociale. L’essenza del teatro sta proprio nel fenomeno della suggestione, del ‘giudizio condiviso’, che non può verificarsi in individui isolati, ma nel rapporto stretto con l’altro e tra gli altri. Lo spettacolo – continua Lino Bello – si compie solo alla presenza dello spettatore e infatti l’opera teatrale si compone nel momento in cui si innesca una relazione fra lo spettatore e ciò che si rappresenta sul palcoscenico e questo non vale solo per il teatro, ma per ogni forma ‘d’arte’. – E così conclude – Grazie quindi al pubblico, senza il quale nessuna arte avrebbe il privilegio di essere percepita, discussa, amata o odiata.”

Spettacolo ben diretto ed interpretato, con canti senza musica e stacchi con musica rock, con alternanza di recitato in italiano e dialetto torrese. Bravi tutti i componenti del cast su cui padroneggiano Titti Mauro (Maria Stuarda) e Lorenzo Penniello (Elisabetta Tudor), Imma Lupo, Marina Vecchio Domanti, Vincent Frulio, Salvatore Marino, Antonio Candurro, Marcello Gaglione, Rosa Anna Esposito. Scene di Massimo Di Giovanni, da un’idea di Lino Bello, ricerca musicale e disegno luci di Francesco Russo. Regia di Lino Bello. Repliche ogni sabato e domenica fino al 21 novembre.