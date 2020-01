Torre del Greco – Aggressione all’ex deputato Arturo Scotto, Palomba: “Episodio dalla enorme gravità”

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, interviene sulla vicenda che ha visto protagonista l’ex Deputato di Articolo 1, e cittadino torrese, Arturo Scotto, vittima di un’aggressione la notte del 31 dicembre scorso in piazza San Marco, a Venezia – dove si trovava in compagnia della famiglia per il tradizionale brindisi di mezzanotte – ad opera di alcuni ragazzi dagli atteggiamenti e dalle invettive estremiste.