Torre del Greco – Aggredisce i familiari e tenta di lanciarsi nel vuoto, 29enne salvato da Polizia e Carabinieri

La mattina del 30 agosto una volante della polizia agli ordini del primo dirigente dott.ssa Antonietta Andria e due gazzelle dei carabinieri di Torre del Greco sono intervenute in via San Giuseppe alle Paludi sventando un tentativo di suicidio. Un uomo, in preda ad un raptus di follia, ha aggredito il padre e la cognata incinta con un bastone. All’arrivo delle forze dell’ordine, D. S. A., 29enne, si è scagliato contro gli agenti per poi scavalcare la ringhiera di protezione del ballatoio al terzo piano dello stabile in cui vive con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Provvidenziale l’intervento dei militari che lo hanno afferrato e riportato all’interno dell’edificio. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha condotto il 29enne all’ospedale Maresca presso il reparto di psichiatria. Gli uomini in divisa hanno rimediato delle ferite guaribili in 5/7 giorni.