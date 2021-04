Torre del Greco – Aggiornamento vaccinazioni Covid-19: ecco i dati

Trasmessi – su indicazione del comune di Torre del Greco – dall’ASL Na3 Sud, i dati afferenti il numero delle vaccinazioni anti Covid-19, eseguite sul territorio di Torre del Greco, con aggiornamento alla data del 19 Aprile 2021.

Nello specifico, l’Azienda Sanitaria Locale, comunica che sono state somministrate:

3590 dosi ai cittadini di età superiore agli ottant’anni; 518 dosi ai cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni; 140 dosi ai cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni; 52 dosi ai cittadini disabili; 1509 dosi al personale Docente e non Docente; 654 dosi ai soggetti fragili; 2369 dosi al personale sanitario. 57 dosi ai Caregiver; 101 dosi alle Forze dell’Ordine.

TOT. dosi somministrate al 19.04.2021: 10.005 TOT. dosi somministrate al 12.04.2021: 7648

“Cifre importanti – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – quelle che ci vengono fornite dall’ASL Na3 Sud, riguardo il numero di vaccinazioni eseguite nella nostra città, ricordando con soddisfazione che questa Amministrazione è stata la prima, nell’area vesuviano-costiera, ad attivare un punto di vaccinazione territoriale per i cittadini, già dallo scorso 6 marzo, ed un punto di vaccinazione per il personale scolastico. Si registra infatti, nella sola ultima settimana, la somministrazione di circa 2.350 ulteriori dosi vaccinali. Il mio personale plauso al personale medico, quotidianamente, impegnato e ai cittadini torresi per la collaborazione finora dimostrata”.