Torre del Greco aderisce alla Giornata Internazionale della Dislessia : Palazzo Baronale si illuminerà di turchese

Anche la Città di Torre del Greco, aderirà alla Giornata Internazionale della Dislessia, venerdì 08 Ottobre 2021.

Un’iniziativa importante, giunta al terzo anno consecutivo per istruire e sensibilizzare tutti riguardo un disturbo invisibile dell’apprendimento che, secondo le attuali stime scientifiche, colpirebbe circa il 10% della popolazione mondiale, e, per il quale è fondamentale poter intervenire in modo precoce.

Così, per l’occasione, nell’ambito della campagna di informazione ”Uniti per la Dislessia”, venerdì sera lo storico colonnato di Palazzo Baronale si illuminerà di Turchese, insieme a numerosi altri Comuni d’Italia, idealmente uniti nella battaglia contro questa insidiosa disabilità dell’apprendimento.

“La nostra città – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – da sempre è stata modello ed immagine di civiltà e di educazione ai valori fondanti dell’altruismo e della fratellanza. Non potevamo, in occasione di una iniziativa così importante, non far sentire la nostra partecipazione, né venir meno ad una testimonianza necessaria di solidarietà umana. La dislessia, purtroppo, è un male subdolo e silente della nostra contemporaneità che non deve in alcun modo essere taciuto, né sottovalutato. Siamo vicini e partecipiamo dello spirito che in questa giornata, ovunque nel mondo, anima le manifestazioni e le attività di sensibilizzazione. Solo uniti, si può realmente vincere”.