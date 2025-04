Torre del Greco – Acqua come risorsa essenziale, a Palazzo Baronale il convegno del Forum dei Giovani

Si è tenuto sabato 29 marzo un importante evento dedicato all’acqua come risorsa essenziale e alle sfide legate al suo futuro, organizzato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco in collaborazione con l’Associazione Eco Culturale, la Consulta Ambientale, Fondali Campania e Il Forum Regionale dei Giovani associazioni e con la partecipazione di esperti del settore. L’iniziativa, tenutasi presso l’aula consiliare del Palazzo Baronale, ha confermando il crescente interesse dei cittadini verso le tematiche ambientali e la gestione sostenibile delle risorse idriche. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra giovani, istituzioni e specialisti del settore, ponendo l’accento sulla necessità di strategie concrete per affrontare il cambiamento climatico, l’inquinamento delle acque e la gestione equa di questa risorsa fondamentale. Durante la giornata, si sono alternati interventi di esperti, attivisti e rappresentanti istituzionali, tra cui anche l’assessore all’ambiente Antonio Ramondo e l’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello. La parola è passata poi agli ospiti, tra i quali il dottor Paolo Fierro, che ha offerto una panoramica sulle questioni legate all’acqua nell’ambito della salute pubblica. A seguire, la ricercatrice del CNR Silvana Pagliuca ha posto l’accento sui rischi derivanti all’inquinamento e sulle possibili misure politiche a tutela dell’acqua. Nel corso della seduta, i partecipanti hanno avuto la possibilità di guardare il cortometraggio “Mami Wata” – scritto e prodotto dalla giovane regista Paola Beatrice Ortolani. “L’acqua è un diritto, un privilegio. È un elemento che ci unisce tutti, senza distinzioni. L’acqua va custodita con consapevolezza e responsabilità” – ha spiegato la Ortolani. Fondamentale anche il contributo di Michele Intoccia, presidente dell’Associazione Eco Culturale e membro della Consulta Ambientale: “Spesso sottovalutiamo l’importanza di essere informati e consapevoli dell’importanza dell’acqua potabile come risorsa. Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza su larga scala. Ringrazio il Forum dei Giovani per aver dato vita a un’occasione di confronto su questa tematica così importante” – ha sottolineato il dottor Intoccia. La collaborazione con le associazioni locali ha permesso al Forum di creare una rete di dialogo e di azione concreta per sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche. Il Forum dei Giovani di Torre del Greco continuerà a promuovere iniziative di sensibilizzazione e confronto, nell’ambito del progetto “Futuro in TrasFormazione”, affinché le nuove generazioni possano essere protagoniste di un cambiamento positivo: “Sono davvero soddisfatto dell’ottima affluenza e dei feedback positivi ricevuti. Questo conferma quanto sia fondamentale parlare di sostenibilità e tutela ambientale. Stiamo già lavorando ai prossimi incontri e siamo aperti a nuove proposte. Ringrazio gli ospiti per i loro interventi preziosi e per aver reso questo evento un momento di crescita e confronto” – spiega il vicepresidente del Forum Cristiano Borriello.