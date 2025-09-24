Torre del Greco – Acea Acqua Edu Camp, studenti al Circolo Nautico

Festa grande al circolo nautico per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “De La Salle” di Benevento, istituto che ha aderito al progetto formativo “Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025” organizzato da Acea in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e che si è aggiudicato il premio nazionale del contest “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, realizzando un cortometraggio sulla tutela della risorsa idrica. Gli studenti e i loro insegnanti hanno avuto l’opportunità di partecipare all’Acea Acqua Edu Camp, il primo camp sull’educazione idrica che coniuga sport, gioco e formazione, offerto proprio dal Gruppo Acea.

“Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025 – ricorda Acea – è il progetto formativo dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie di sei regioni italiane, attraverso il quale 11.100 ragazzi hanno già fruito della formazione su piattaforma digitale e avuto la possibilità di visitare alcuni degli impianti, oltre quaranta, presenti nei territori in cui il Gruppo Acea gestisce il servizio idrico integrato”.

Importante è stata la partecipazione delle scuole della Campania nella quale operano le società idriche del Gruppo Acea: Gesesa e Gori. Quasi 2.400 gli studenti che hanno aderito al progetto. A conclusione del percorso didattico gli alunni delle scuole hanno potuto partecipare ad un contest, con in palio due premi nazionali e sei regionali, realizzando un cortometraggio sul risparmio e riuso dell’acqua, basandosi su quanto appreso dagli educational di Acea Scuola.

“Acea Acqua Edu Camp” è il primo camp che unisce sport ed educazione idrica. Un progetto esperienziale che coniuga sostenibilità, divertimento e apprendimento attraverso il linguaggio della vela. Un’opportunità educativa per trasmettere ai più giovani il valore dell’acqua come risorsa preziosa, promuovendo allo stesso tempo inclusione, spirito di squadra e consapevolezza civica, per formare cittadini del futuro più consapevoli e più responsabili.

Una due giorni, nella suggestiva marina di Torre del Greco ospiti del locale Circolo Nautico, dove i ragazzi di Benevento stanno vivendo un’esperienza diretta con l’acqua, imparando le regole del rispetto per la natura e per la risorsa idrica attraverso la promozione di comportamenti sostenibili, il rispetto per gli ecosistemi acquatici e l’importanza della gestione delle risorse naturali. Non manca l’aspetto ludico attraverso il quale gli allievi si sono avvicinati al mondo della vela, apprendendo i fondamentali della navigazione e i ruoli di bordo, vivendo il mare da protagonisti nel rispetto dell’ambiente.

“Acea Scuola Educazione Idrica” proseguirà nell’anno scolastico 2025-2026 coinvolgendo, questa volta, tutte le regioni italiane e offrendo un percorso formativo ancora più ricco di nuove tematiche legate al mondo idrico. La formazione sarà arricchita con ulteriori contenuti multimediali e quiz interattivi, per coinvolgere sempre di più gli studenti in modo dinamico e divertente.

Erano presenti all’evento di apertura al Cirolo Nautico di Torre del Greco il sindaco Luigi Mennella; il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il presidente e l’amministratore delegato di Gesesa, Oreste Di Giacomo e Salvatore Rubbo; il presidente e l’amministratore delegato di Gori, Sabino De Blasi e Vittorio Cuciniello; l’Assessore alla pubblica istruzione della città ospitante Mariateresa Sorrentino; il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione.

“Ritengo – afferma il sindaco Luigi Mennella – che avere puntato su Torre del Greco per avviare questo progetto sia stata una scelta strategica: la nostra città è infatti posta al centro del Golfo di Napoli ed inoltre vanta un’importante tradizione sportiva legata al mare. In generale, poi, è fondamentale parlare ai ragazzi di educazione idrica, di rispetto delle risorse e dell’ambiente, e farlo con un linguaggio che sia adatto alle giovani generazioni. Saranno poi loro i naturali testimonial dei messaggi che verranno fuori dal camp”.

“Il progetto ‘Acea Scuola Educazione Idrica’ rappresenta per noi un impegno concreto nella promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale tra le giovani generazioni – dice Enrico Pezzoli, amministratore delegato di Acea Acqua – e la partecipazione di oltre 11.100 ragazzi, delle diverse scuole italiane, dimostra l’interesse e l’efficacia di questo percorso formativo che unisce educazione, innovazione e attenzione al valore dell’acqua. Acea si adopera quotidianamente per garantire la tutela di questa importante risorsa. È fondamentale che anche le persone, a partire dai più giovani, siano impegnate nella costruzione di un futuro più responsabile. Siamo orgogliosi di poter supportare progetti che contribuiscano a formare cittadini consapevoli e impegnati per il futuro del nostro pianeta”.