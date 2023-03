Torre del Greco – Accordo tra il candidato sindaco Luigi Mennella e il Movimento 5 Stelle

È stato sottoscritta questo pomeriggio, nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Mennella in via Vittorio Veneto, l’agenda di governo dei cittadini che impegna pubblicamente “il Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco garante della coalizione” a “realizzare una agenda progressista, ecologista e social che apra ad una nuova stagione di legalità e trasparenza, che dia spazio al mondo culturale della città, alle nuove generazioni, ai professionisti che sono riusciti ad affermarsi con le proprie forze, i giovani imprenditori, ai cittadini con idee innovative per tutelare i più deboli”.

La firma del documento, apposta da Mennella e dall’ex parlamentare e coordinatore locale M5S Luigi Gallo, sancisce di fatto un patto elettorale in vista delle elezioni amministrative in programma a Torre del Greco il prossimo mese di maggio.

“L’agenda di governo – si legge nel documento – si fonda sui principi di legalità, trasparenza, rinnovamento e lotta alle mafie”. Tutti i candidati della coalizione saranno dunque tenuti a sottoscrivere un patto di legalità che si sostanzia in tre punti: liste pulite con candidati senza carichi pendenti e casellario giudiziario con la dicitura nulla, rispetto della legge Spazzacorrotti e sottoposizione delle liste alla commissione antimafia.

L’agenda di governo dei cittadini poi si poggia su due assi fondamentali: transizione ecologica e transizione digitale. Per la qualità della vita invece attenzione al rafforzamento del reddito di cittadinanza e alle misure di sostegno alla fasce deboli, migliorando le politiche sociali e del lavoro. Impegno ad intraprendere un percorso volto alla gestione pubblica dell’acqua e per la riorganizzazione della macchina comunale.

Sulla trasparenza, l’agenda di governo dei cittadini parla di procedure ad evidenza pubblica per lavori, servizi e forniture; pianificazione partecipata dai cittadini alle attività culturali; garanzia della libera concorrenza in tutti i servizi pubblici; attivazione di percorsi di partecipazione attiva alla programmazione futura della città. Infine, attenzione alla pianificazione di strategie sul turismo e la cultura e sistema di collegamento efficace e sicuro di trasporto pubblico.