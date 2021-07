Torre del Greco- A Palazzo Baronale si è discusso di sistema fognario e scarichi abusivi: tavola rotonda Comune-Gori- Capitaneria

Si è svolta, nella giornata di ieri, una riunione, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale, con i vertici della Gori, della Capitaneria di Porto e dell’ Amministrazione comunale.

Ad organizzare l’incontro, l’assessore alla Risorsa Mare, Annarita Ottaviano, al fine di delineare un profilo puntuale dello stato di fatto su argomenti importanti per la comunità cittadina: dal sistema fognario, ai lavori di collettamento dei reflui, sino al controllo degli scarichi abusivi e alle possibili soluzioni da mettere in campo per il controllo ed il monitoraggio delle acque.

Il protocollo d’intesa, tra gli Enti partecipanti, vedrà tutti i soggetti partners in piena sinergia di intenti e di finalità, i quali già a partire dalla prossima settimana saranno rivolti ad effettuare controlli sugli sversamenti illeciti in mare.

Presenti all’incontro il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, e la consigliera con delega al Benessere del cittadino, Carmela Pomposo, oltre diversi esperti e tecnici GORI.

“Ė stato un confronto positivo – le parole dell’assessore Ottaviano – in cui l’Amministrazione comunale ha voluto sottolineare l’importanza della tutela e della salvaguardia del mare, quale risorsa per l’intera comunità. Migliorare, dunque, ed efficientare la qualità delle nostre acque per tutelare il mare, significa coniugare sostenibilità e sviluppo anche in un settore rilevante come la pesca e il settore balneare che interpretano, a pieno, la reale vocazione di questo territorio e del nostro popolo. Siamo soddisfatti dell’attenzione dedicataci dalla Gori, e, della collaborazione propostaci”.