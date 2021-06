Torre del Greco – 52enne muore 4 giorni dopo il vaccino: era cardiopatico ed il cuore non ha retto

Quattro giorni di sofferenze atroci, con febbre alta che non è mai diminuita dopo l’iniezione. V.A., 52enne di Torre del Greco è deceduto stamattina, dopo 4 giorni dall’inoculazione della prima dose vaccinale. Cardiopatico, il cuore non ha retto alla febbre alta e dopo 4 giorni ha smesso di battere. Al momento non è stata ancora resa nota la tipologia di vaccino a cui è stato sottoposto.