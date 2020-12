Torre del Greco – 41 nuove assunzioni nel triennio 2021-2023

”Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, con la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2023 abbiamo previsto l’assunzione di 41 unità di personale di cui 12 mediante progressione verticale tra categorie.

A seguito dei provvedimenti normativi nazionali in tema di assunzioni e di pensionamento degli ultimi dieci anni, il numero dei dipendenti dell’ente si è ridotto notevolmente. Dai dati interni di analisi, difatti, al 31 dicembre 2020 saranno in servizio presso il Comune di Torre del Greco soltanto 277 dipendenti, un terzo di qualche anno fa. In applicazione alle disposizioni del c.d. Decreto Crescita (d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58), abbiamo previsto l’incremento del personale per consentire la corretta gestione funzionale degli uffici, ormai sempre più in affanno a seguito dei costanti e sempre più numerosi pensionamenti.

Mi auguro che vengano assunti tanti giovani che potenzieranno senz’altro i servizi strategici del Comune di Torre del Greco. Tuttavia, in un’ottica meritocratica, è stata comunque posta molta attenzione alla crescita professionale e di carriera del personale in serivizio. Delle 41 assunzioni, difatti, ben 12 saranno riservate agli interni mediante progressione verticale, per premiare quei dipendenti che, in questi anni, abbiano dimostrato di aver acquisito, sul campo e con il loro impegno quotidiano, importanti competenze ed esperienze”

Cosi i Consiglieri Gargiulo e Piccirillo