Torre del Greco – 25 assunzioni nella Nettezza Urbana [I DETTAGLI]

Venticinque assunzioni tra operatori ecologici e autisti. E’ stato pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato (6 mesi prorogabili) full-time di 20 operatori ecologici e 5 operatori con mansione di autista.Il personale sarà selezionato mediante sorteggio in seduta pubblica, la cui data sarà pubblicata successivamente. Gli operatori ecologici saranno assunti con qualifica di operaio (Livello J) con mansioni di addetto al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio di Torre del Greco.Gli autisti saranno inquadrati con qualifica di addetto alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C e della carta di qualificazione del conducente “CQC”, o superiore (Livello 3B).In entrambi i casi sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro Imprese e società esercenti Servizi ambientali – Fise Assoambiente.Tra i requisiti di partecipazione è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti sul territorio di Torre del Greco (NA) da almeno un anno. Gli operatori ecologici dovranno essere in possesso di patente di categoria “B” in corso di validità, mentre per gli autisti un’età compresa tra i 21 e i 40 anni e il possesso di patente di categoria “C” e della carta di qualificazione del conducente “CQC”, o superiore in corso di validità.I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne penali e non essere stati rinviati a giudizio in procedimenti pendenti. Sarà necessario, inoltre, comunicare o attivare un indirizzo di posta elettronica attraverso cui ricevere le comunicazioni.La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente attraverso il modello predisposto (reperibile sul sito internet dell’Azienda www.veliaambiente.it e sul sito internet del Comune di Torre del Greco www.comune.torredelgreco.na.it ) e inviata e inviata via pec all’indirizzo concorso.nu.tdg@legalmail.it entro e non oltre le ore 23:59 del 20 agosto 2025.Una volta verificati i requisiti di partecipazione, da parte della Commissione esaminatrice, si procederà alla redazione di un elenco di tutti i candidati.Questi ultimi parteciperanno ad un sorteggio che si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Torre del Greco in diretta streaming. La data del sorteggio verrà comunicato a mezzo PEC a tutti i candidati idonei.In tale data e luogo verranno sorteggiati i nominativi dei candidati idonei fino al raggiungimento massimo di 150 nominativi per formare la graduatoria degli operatori ecologici e 50 nominativi per la graduatoria degli autisti, in base all’ordine di estrazione.Verranno selezionati dalla graduatoria i primi 20 operatori ecologici e i primi 5 autisti. In caso di rinuncia di uno o più candidati si procederà allo scorrimento della stessa.La graduatoria finale approvata sarà pubblicata sul sito internet della Velia Ambiente s.r.l., www.veliaambiente.it , e sul sito internet del Comune di Torre del Greco, www.comune.torredelgreco.na.it , dove sono presenti i bandi completi.