Torre del Greco – 200 saturimetri all’ Unità Operativa Prevenzione Collettiva (U.O.P.C.) dell’ASL Na3 Sud, Palomba: “Continuare a mantenere alta l’attenzione e a rispettare con precisione le normative di contenimento e contrasto”

Predisposta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, l’assegnazione di n. 200 saturimetri all’ Unità Operativa Prevenzione Collettiva (U.O.P.C.) dell’ASL Na3 Sud diretta dal dott. Vincenzo Sportiello che provvederà alla distribuzione dei pulsossimetri alle famiglie colpite dall’infezione SARS-CoV-2.

Distribuiti, inoltre, altri Dispositivi di Protezione Individuali (D.P. I. ) alle associazioni del territorio che svolgono attività direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, e, alle R.S.A. della città.

A tal proposito, al fine di evitare l’ingenerarsi di erronee informazioni, dai preposti Uffici comunali è chiarito e specificato che l’attribuzione dei saturimetri e dei materiali di protezione è assegnata solo ed esclusivamente alle realtà locali che operano in modo specifico in riferimento al COVID- 19. Pertanto, altre richieste, non possono essere tenute in considerazione.

“Continuiamo – le parole del primo cittadino – ad intervenire in favore delle famiglie colpite dalla Pandemia, attraverso una fattiva cooperazione anche con i maggiori e più istituzionali canali dell’ASL Na3 Sud. Questa Amministrazione sin dal primo momento ha inteso prevedere la possibilità di un aiuto ai cittadini, ritenendo la dotazione di saturimetri e dei dispositivi di sicurezza personale, lo strumento più tangibile e utile a chi, purtroppo, è affetto dal virus. Il mio invito alla comunità è quello di continuare a mantenere alta l’attenzione e a rispettare con precisione le normative di contenimento e contrasto.