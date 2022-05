Torre del Greco – 20 milioni dal Cis, Palomba: “Una pagina bella ed importante per la nostra città”

Finanziati dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale due progetti del Comune di Torre del Greco, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.

Nello specifico, le progettualità che rientrano nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio – Pompei – Napoli” , sottoscritto oggi a Pompei, alla presenza della Ministra Mara Carfagna, prevedono il recupero e la valorizzazione del complesso dei Molini Marzoli – Lotto 1 – e interventi per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale del litorale della città di Torre del Greco.

“Una pagina bella ed importante – le parole del sindaco Giovanni Palomba – quella che abbiamo scritto oggi per la nostra città. Continua con determinazione, l’impegno di questa Amministrazione, nel mettere in campo e reperire tutte le risorse possibili per il rilancio e la riqualificazione dell’intero territorio. Un ringraziamento ai nostri tecnici per l’impegno profuso e il lavoro realizzato”.