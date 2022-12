Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di divieto di circolazione per lavori in via Calastro, ecco quando

E In considerazione delle ordinanze n. 4431 del 02 Novembre 2022 e la n. 2/E del 23 Novembre 2022 con le quali si autorizzava la ditta incaricata dei lavori ad effettuare attività di scavo in via Calastro – nonché – a seguito della nota emessa in data 13 Dicembre 2022 con la quale il Direttore dei lavori ha richiesto di prorogare l’ordinanza n. 2/E per la fase di ripristino dei lavori di scavo in via Fiorillo, già in esecuzione, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 14/E del 15 Dicembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA CALASTRO – dal civico n. 45 sino all’intersezione con Cupa S. Pietro – d o ppio senso di circolazione e Divieto di sosta con rimozione forzata 00.00/24.00 su ambo i lati con esclusione degli stalli posti al di fuori della carreggiata da l giorno 16 Dicembre 2022 al giorno 13 Gennaio 2023 (favorendo le condizioni meteorologiche) ad esclusione dei giorni 24 – 25 – 26 – 31 Dicembre 2022 e dei giorni 1 – 6 – 7 – 8 Gennaio 2023;