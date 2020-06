Torre del Greco – 2 giugno, accesso al cimitero cittadino dalle ore 7.00 alle ore 13.30

Firmata dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, l’ordinanza n. 152 per la disciplina delle modalità di accesso all’area cimiteriale della città, per martedì 02 giugno p.v.

In considerazione, infatti, della ricorrenza della Festa della Repubblica Italiana, giornata celebrativa italiana, il primo cittadino ha inteso tuttavia garantire, per la giornata di domani, la fruibilità del cimitero comunale – per le sole finalità di culto – dalle ore 07.00 alle ore 13.30.

Restano, ovviamente, vigenti le modalità e le disposizioni stabilite per il contenimento ed il contrasto al fenomeno di diffusione epidemiologica da COVID- 19, già precedentemente espresse nell’ordinanza sindacale n. 114 dello scorso 29 aprile.

Nello specifico, i frequentatori, dovranno evitare assembramenti, mantenere una distanza interpersonale di circa un metro ed indossare dispositivi di protezione individuali.