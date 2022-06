Torre Annunziata – Violazione della sorveglianza speciale ed evasione, arrestate due persone

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, nel corso della costante attività di controllo del territorio, ha arrestato in flagranza di reato due cittadini italiani, rispettivamente per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e per evasione. In dettaglio, nel corso di un primo intervento, durante un servizio di perlustrazione da parte del Nucleo Mobile, una pattuglia di finanzieri ha notato un 40enne di Boscoreale, già noto in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della “sorveglianza speciale” con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che passeggiava tranquillamente nel comune di Torre Annunziata, violando così le prescrizioni del Tribunale di Napoli. Alla vista dei militari, il soggetto si è rifugiato in un bar barricandosi all’interno del bagno; dopo essere riusciti a farlo uscire, i militari hanno proceduto ad arrestarlo in flagranza di reato. Con la seconda operazione, i “Baschi Verdi” del Gruppo di Torre Annunziata in servizio di vigilanza presso il locale Palazzo di Giustizia hanno proceduto all’arresto per evasione di un 41enne residente nel parco Penniniello della medesima città oplontina che, dopo aver presenziato a un’udienza che lo riguardava e con la quale era stato disposto il suo rientro agli arresti domiciliari, si era rifiutato di adempiervi. Lo stesso, nei giorni successivi, è stato poi destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto, per i reati di violenza privata, lesioni ed estorsione, a seguito della quale è stata disposta la sua custodia in carcere.