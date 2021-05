Torre Annunziata – Ventiseiesimo anniversario della morte di Andrea Marchese: il ricordo del sindaco

Ci tengo a sottolineare l’encomiabile impegno di forze dell’ordine e Magistratura, che ogni giorno lottano per affermare i principi della legalità in un territorio complicato come il nostro.

A tal riguardo, mercoledì 19 aprile, alle ore 15, si terrà una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Napoli Marco Valentini, per discutere della recente escalation di episodi criminali che si sono verificati in città. Incontro si terrà proprio a Torre Annunziata presso la sede comunale di via Provinciale Schiti».