In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, relativamente alla ripresa dell’attività scolastica in presenza (prevista per il 24 novembre) dei servizi per l’infanzia e delle prime classi della scuola primarie, si riportano di seguito le indicazioni per lo screening tampone rapido antigenico.

I test rapidi di screening verranno effettuati su base volontaria al personale docente e non docente, e ad alunni e relativi familiari conviventi. Per il Distretto Sanitario 56 (comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase), è stata individuata come sede dove poter effettuare i test, la palestra dello stadio comunale “A. Giraud” di Torre Annunziata. I test saranno effettuati da mercoledì 18 a sabato 21 novembre, dalle ore 9 alle ore 13. A coordinare le operazioni, oltre al personale Asl, ci saranno anche i volontari della Protezione Civile.