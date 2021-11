Torre Annunziata- Sospensione idrica programmata per lunedì 8 novembre: i dettagli

GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 19:00 di lunedì 8 novembre 2021, nelle seguenti zone di TORRE ANNUNZIATA:

Via Dino,

Via II traversa Epitaffio,

Via Marcellino,

Via Tagliamonte e traversa.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Ci scusiamo per il disagio.