Torre Annunziata – Sorpreso con la droga, fermato 23enne

Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di origini bulgare, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Umberto I, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 6 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 9 grammi.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto due pezzi di hashish del peso complessivo di circa 86 grammi, un bilancino di precisione nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.