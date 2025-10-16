Torre Annunziata- Sorpreso con la droga, arrestato un 21enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cirillo, hanno notato un giovane a bordo di una bici che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti, insospettiti dall’azione posta in essere dal prevenuto, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina ed uno di crack del peso complessivo di circa 11 grammi e 180 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.