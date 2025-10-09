Torre Annunziata – Sorpreso con droga e munizioni: arrestato 18enne

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di Torre Annunziata, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra, furto di energia elettrica e violazione di sigilli.

In particolare, gli investigatori del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un controllo di un appartamento, in Vico Forni a Torre Annunziata, in uso abusivo da parte di un giovane, in quanto confiscato ai sensi della legislazione antimafia, dove hanno rinvenuto un involucro di 40 grammi di cocaina, 2 munizioni da guerra ed una da arma comune da sparo nonché un DVR collegato ad un sistema di videosorveglianza con 7 telecamere che riprendevano le strade circostanti il palazzo ed il suo ingresso.

I poliziotti hanno rinvenuto, altresì, diversi telefoni cellulari, sostanza da taglio, diverso materiale per il confezionamento della droga, bilancini di precisione, una macchina “contamonete” ed una considerevole somma di danaro suddivisa in banconote per lo più di piccolo taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Infine, gli operatori hanno, altresì, accertato che l’appartamento era alimentato da corrente sottratta abusivamente mediante un by pass del contatore.