Torre Annunziata – Sfugge ad un controllo di polizia, bloccato e trovato in possesso di droga

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi del casello autostradale di Torre Annunziata Sud hanno notato un uomo a bordo di un scooter che, alla loro vista, si è dato alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento conclusosi in via Margherita di Savoia presso l’abitazione dell’uomo, lo hanno bloccato e, nel suo appartamento, hanno rinvenuto un panetto di 100 grammi circa di hashish.

V. C., 59enne di Boscotrecase con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.