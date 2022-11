Torre Annunziata – Sequestrati circa 800 grammi di marijuana

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via D’Alagno in direzione di via Bertone hanno notato uno scooter con a bordo un uomo il quale, alla loro vista, ha effettuato una manovra repentina per eludere il controllo impattando contro la volante.

Il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è disfatto del casco e di una busta per poi darsi alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce; i poliziotti hanno

recuperato la busta dove hanno rinvenuto circa 800 grammi di marijuana.