Torre Annunziata – Sequestrati alcuni locali dello stadio Giraud

In data 19.2.2026 la Polizia Municipale di Torre Annunziata, nell’ambito di indagini delegate da questa Procura della Repubblica, relative all’utilizzo dello stadio Giraud da parte della società sportiva Savoia, ha proceduto di propria iniziativa al sequestro probatorio di alcuni locali del suddetto impianto comunale per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis c.p. (invasione di edifici), 44 DPR 380/2001 (illecito edilizio mediante mutamento della destinazione d’uso), 255 d.lgs. 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti) e 648 c.p, (ricettazione), avendo accertato che taluni locali del suddetto impianto comunale, non agibili e/o interdetti e comunque non formanti oggetto di affidamento alla s.s. Savoia, erano stati indebitamente occupati da quest’ultima ovvero dalla stessa adibiti ad usi diversi da quelli strettamente sportivi ai quali era subordinato l’affidamento. In particolare, la Polizia Municipale ha proceduto al sequestro dei seguenti locali:

– un locale adibito a palestra, contenente attrezzature sportive e arredi di ufficio;

– un locale anticamera in cui vi era un’asciugatrice con presa di alimentazione industriale;

– n. 3 spogliatoi, dei quali, lo spogliatoio n. 1, contenente abbigliamento e attrezzature sportive, lo spogliatoio n. 2, adibito a lavanderia/magazzino (con all’interno lavatrici, scaffalature, asciugatrici, ecc.), e un terzo spogliatoio per l’arbitro donna (vuoto); l’intero piano seminterrato, completamente interdetto, composto da “Ingresso”, ‘Zona interviste” con nr. 4 vani, di cui nr. 3 di supporto (sala stampa, bagno e sala operatori), “Locali deposito” con nr. 6 vani, di cui nr 1 archivio, ‘Zona lavanderia” con nr. 3 vani, di cui nr. 2 di supporto (disimpegno e stenditoio);

– un locale deposito, posto sotto il settore “curva”, adibito a BAR, con annesse attrezzature, quali frigoriferi, macchina spinatrice di birra, prezziario, cassetto di deposito per cassa e dispositivo per pagamento con carta;

– un locale deposito, posto sotto il settore “tribuna”, adibito a BAR, con annesse attrezzature, quali macchina per caffè con macinino, macchinetta per hot dog, macchinetta per pop corn, frigoriferi, macchina spinatrice di birra, prezziario, cassetto di deposito per cassa e scontrini fiscali, ecc.

– un locale di presidio della PS con annessa sala d’attesa, chiuso con un catenaccio al cui interno vi erano suppellettili, riconducibili a funzioni di ufficio/studio, nr. 1 frigorifero, nr. 1 stampante;

– una macchina asciugatrice allocata nell’atrio;

– un carrello riportante sul pannello la dicitura “Aeroporti di Roma” ed il logo “ADR”.

Dai preliminari accertamenti effettuati, è emerso che:

– con determina del 29.9.2025 il Comune di Torre Annunziata autorizzava l’uso momentaneo dello stadio comunale “Alfredo Giraud”, sito in Torre Annunziata, Piazzale Gargiulo, alla società denominata “ssdarl Savoia 1908 football club”, al fine di consentire alla squadra di calcio della società l’utilizzo dello stadio per finalità strettamente sportive, e, specificamente, per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite di calcio previste;

– nella stessa determina comunale si faceva riferimento ad una successiva convenzione, che avrebbe dovuto regolare i contenuti dell’atto di affidamento nel dettaglio, convenzione che, a seguito di un contenzioso insorto tra le parti, a tutt’oggi non risulta sottoscritta;

– nelle more della stipula della convenzione, si instaurava tra il Comune e la società Savoia un contenzioso in cui il Comune, da un lato, contestava l’utilizzo, da parte della società, di aree dell’impianto interdette all’uso, e non ricomprese nella determina di affidamento, e, dall’altro

ribadiva come l’utilizzo degli spazi autorizzati dovesse essere conforme, strettamente, alle finalità sportive, in funzione delle quali era stato disposto l’affidamento dello stadio.

Questa Procura in data 20.2.2026 ha chiesto al GIP del Tribunale la convalida del sequestro, riqualificato come preventivo, e l’emissione del decreto di sequestro preventivo dei seguenti locali dello stadio ed attrezzature:

– lo spogliatoio n. 2 adibito impropriamente a locale lavanderia/magazzino;

– i 2 locali deposito indebitamente utilizzati come bar per la somministrazione di bevande e alimenti;

– tutti i locali posti al piano seminterrato, in quanto interdetti;

– il locale di presidio della PS con annessa sala d’attesa, chiuso con un catenaccio non apposto dal Comune;

– due macchine asciugatrici;

– un carrello riportante sul pannello la dicitura “Aeroporti di Roma” ed il logo “ADR”.

trattandosi di aree interdette, non rientranti nell’atto di affidamento ovvero di aree adibite a destinazione diversa da quella prevista nell’atto di affidamento, delle quali il Comune aveva già vietato espressamente l’utilizzo ovvero di attrezzi incongruenti rispetto all’oggetto e alle finalità dell ‘ affidamento comunale.

Di contro, questo Ufficio, in pari data, ha disposto il dissequestro e la restituzione alla società Savoia dei locali e dei beni di seguito indicati, ritenendo che non ricorressero i presupposti legittimanti il sequestro, per i motivi per ciascuno indicati:

1) palestra ed attrezzature e arredi ivi ubicati, dal momento che la stessa risulta ubicata in un locale agibile e non interdetto ed utilizzata in conformità alla sua destinazione;

2) locale anticamera di collegamento alla palestra, trattandosi di locale accessorio alla palestra e agli spogliatoi, asservito agli stessi, per il quale valgono le medesime considerazioni formulate per la palestra;

3) lo spogliatoio per l’arbitro donna e lo spogliatoio n. 1), rispetto ai quali non è dato ipotizzare alcun mutamento della destinazione d’uso.