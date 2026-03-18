Torre Annunziata- Sequestrata una stamperia clandestina di banconote: arrestato il responsabile

GdiF NAPOLI: CONTRASTO ALLA FALSIFICAZIONE MONETARIA. SEQUESTRATA A

TORRE ANNUNZIATA UNA STAMPERIA CLANDESTINA DI BANCONOTE. ARRESTATO IL

RESPONSABILE.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, a Torre Annunziata, hanno individuato un

immobile adibito a stamperia clandestina, ove sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un valore di

oltre 2.800.000 euro, ologrammi per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti,

risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato tratto in arresto.

In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo Torre Annunziata, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo

economico del territorio, hanno scoperto, alla periferia del citato comune oplontino, una vera e propria stamperia

di banconote, nella quale erano già pronti per essere immessi sul mercato oltre 2.800.000 di euro falsi,

prevalentemente in tagli da 50 euro e, in minima parte, da 100 euro. Unitamente alle banconote sono stati

sequestrati oltre 12.000 ologrammi contraffatti per riprodurre biglietti da 50 e 100 euro.

Il “laboratorio” era attrezzato con numerose stampanti ink-jet e laser, comandate da un pc su cui era attivo un

programma professionale di grafica, strumenti di taglio e punzonatura, cliché, materiali di consumo vari

(inchiostri speciali, vernici, toner, polveri) e tre telai per la finitura manuale delle banconote. In particolare, le

stesse subiscono una procedura di invecchiamento, tali da renderle più “vissute” e quindi maggiormente

realistiche. Si evidenzia che le banconote in euro sono dotate di caratteristiche di sicurezza che rendono difficile

la falsificazione (quali elementi in rilievo, filigrana, filo di sicurezza, numero in trasparenza, ologramma e

striscia brillante) che, in questo caso, i responsabili hanno tentato di eludere.

Le banconote contraffatte qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, avrebbero potuto fruttare

oltre 280.000 euro.

Nell’immobile, abilmente occultati, sono stati inoltre rinvenuti anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti, in larga

parte marijuana e taluni panetti di hashish, il cui sequestro da parte delle fiamme gialle ha evitato che finissero

nelle piazze locali di spaccio.

Il responsabile, cittadino italiano, è stato arrestato ed è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Torre Annunziata, arresto successivamente convalidato dal GIP che ha disposto la custodia

cautelare in carcere.

È fatta salva la presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagine preliminare nonché la possibilità

per la medesima di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.