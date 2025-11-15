Torre Annunziata – Sequestrata struttura di un lido balneare

Comunicato stampa

In data 14 novembre c.a., nell’ambito di una più ampia attività promossa e coordinata a livello distrettuale

dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, questa Procura della Repubblica, facendo seguito

alle analoghe operazioni già effettuate in data 24.7.2025, 12.8.2025, 16.9.2025, 11.12.2025 e 13.11.2025, ha

dato ulteriore corso alle attività finalizzate alla tutela del demanio marittimo e della qualità delle acque marine,

mediante la verifica delle occupazioni abusive del demanio marittimo e degli scarichi illegali in mare nel tratto

di costa ricadente nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.

Le operazioni di verifica, condotte dalla Guardia Costiera Torre Annunziata, hanno avuto ad oggetto una

pluralità di strutture balneari ubicate nel Comune di Torre Annunziata.

All’esito delle attività di verifica sul lungomare Torre Annunziata, sono stati sottoposti a sequestro, per il reato

di occupazione abusiva del demanio marittimo, previsto dagli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione,

circa 1000 mq di strutture (pedane, blocchi prefabbricati e aree coperte) di un lido balneare, in quanto il

concessionario non aveva rimosso, entro il termine di scadenza previsto dalle relative autorizzazioni comunali,

le citate opere e strutture insistenti sul demanio marittimo.

Questa Procura della Repubblica continuerà a coordinare, anche in futuro, le verifiche relative al corretto

utilizzo del demanio marittimo, nel circondario di propria competenza, a tutela della legalità, coordinando

l’azione congiunta delle locali Forze dell’ordine, che, sinergicamente, mettono in campo le proprie competenze

specialistiche, al fine di garantire la libera fruizione del demanio marittimo e la salvaguardia dell’ambiente

marino.