Torre Annunziata – Rubano in gioielleria, arrestate due persone

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne di Torre Annunziata ed un 30enne di Castellammare di Stabia, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato; il 44enne è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Umberto I a Torre Annunziata per la segnalazione di un furto in atto presso un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati tempestivamente bloccati e trovati in possesso di un astuccio contenente 71 fedine e di un paio di forbici di 10 cm.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che i prevenuti, poco prima, mediante l’uso delle forbici, avevano forzato la vetrina della gioielleria, riuscendo ad asportarne i monili.

Per tal motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.