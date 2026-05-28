Torre Annunziata – Ruba in un esercizio commerciale, fermato 32enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Torre Annunziata per la segnalazione di furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che il 32enne era stato fermato dal responsabile della sicurezza poiché aveva oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio.

Pertanto, gli operatori hanno controllato il prevenuto, trovandolo in possesso di 160 prese di corrente e 4 interruttori universali, asportati poco prima dall’attività commerciale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.