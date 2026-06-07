Torre Annunziata – Ruba il portafogli ad un turista e aggredisce una guardia giurata: arrestato

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina impropria.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria della Circumvesuviana di Torre Annunziata, per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale, indicando un uomo poco distante, ha raccontato che mentre lo stesso, poco prima, si trovava a bordo treno, aveva sottratto un portafogli contenente del denaro ad una coppia di turisti che, a loro volta, avevano richiesto il suo intervento; il vigilante, pertanto, lo aveva repentinamente bloccato ma quest’ultimo per guadagnarsi la via di fuga, lo aveva aggredito.,

I poliziotti hanno immediatamente bloccato il prevenuto traendolo in arresto mentre la refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari.