Torre Annunziata – Ritrovata auto della Croce Rossa rubata a Torre del Greco

“Questa mattina è stata ritrovata nei pressi di Torre Annunziata l’auto Croce Rossa, vittima di un furto nel pomeriggio di ieri 6 Luglio!

L’auto impiegata per sostenere tutte le attività per l’emergenza COVID19 è stata ritrovata grazie ad un attento lavoro da parte dell’Arma dei Carabinieri che hanno riportato alla Croce Rossa l’auto che gli era stata strappata in un modo ignobile!

A loro, da sempre vicini all’Organizzazione Umanitaria più grande del Mondo, va la nostra massima riconoscenza”. Lo rende noto via social la Croce Rossa di Ercolano.