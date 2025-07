Torre Annunziata – Rifiuti abbandonati sul fondale marino, sequestrato impianto di mitilicoltura

Nei giorni scorsi, a conclusione di una articolata attività di indagine che ha portato all’accertamento di violazioni di carattere ambientale, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata in collaborazione con il 2° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di Napoli, hanno proceduto al sequestro di un allevamento di cozze situato in località Punta Oncino – Torre Annunziata. Dopo aver riscontrato la presenza sul fondale marino di diverse quantità di rifiuti plastici, cime in disuso e blocchi di cemento precedentemente asserviti all’impianto, i militari della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro dell’intera area demaniale marittima assentita in concessione, uno specchio acqueo di circa 73.650 mq adibito ad impianto di mitilicoltura. Le ricerche subacquee, svolte sia con operatori della Guardia Costiera in immersione che con l’ausilio di Remotely Operated Vehicle (R.O.V.), hanno permesso di individuare i rifiuti abbandonati sul fondale marino e di deferire alla Magistratura inquirente di Torre Annunziata i responsabili dell’impianto regolarmente asservito in concessione demaniale marittima. Continua senza sosta l’azione della Guardia Costiera sul territorio di competenza volta a salvaguardare l’ecosistema marino e delle risorse ittiche, la cui tutela ha riflessi diretti sulla salute del consumatore finale.