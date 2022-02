Torre Annunziata – Ricettazione e riciclaggio di auto, 17 arresti

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, nei confronti di 17 persone, indagate a vario titolo per condotte di ricettazione e riciclaggio di autoveicoli rubati, dalle utilitarie ai SUV di lusso, rivenduti a committenti compiacenti o destinati al mercato illecito dei ricambi, nonché, in un caso, a una condotta estorsiva compiuta con il metodo del c.d. “cavallo di ritorno”, ai danni del proprietario di un veicolo rubato.