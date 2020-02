Torre Annunziata – Rapina cellulare ad una giovane, arrestato 45enne

A Torre Annunziata i carabinieri della locale stazione insieme a quelli della sezione radiomobile hanno arrestato per rapina Francesco Cipolletta, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Cipolletta era a via Vesuvio, si è avvicinato a una ragazza 19enne e l’ha minacciata con una pistola – risultata poi giocattolo ma priva di tappo rosso – prendendosi il suo smatphone ed è fuggito. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno ascoltato le sue dichiarazioni e soprattutto la descrizione dell’uomo. I militari hanno compreso che si potesse trattare del 45enne e sono andati a casa sua. Lo hanno trovato nei pressi della sua abitazione. Perquisito, Cipolletta era in possesso della pistola giocattolo e dello smartphone della giovane vittima. Il cellulare è stato restituito alla proprietaria mentre il 45enne è stato tradotto in carcere dopo essere stato giudicato con rito direttissimo.