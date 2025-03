Torre Annunziata – Rapina ai danni di un ambulante: fermate due persone

Nella giornata odierna, personale del Commissariato di P.S. Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di due soggetti, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate.

Le indagini alla base del provvedimento cautelare sono scaturite da un’attività investigativa, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata da questa Procura, che, di seguito alla denuncia sporta dalla persona offesa, ha permesso di accertare che gli indagati, nel gennaio dello scorso anno, travisati con passamontagna, avrebbero commesso ai danni della vittima una rapina a mano armata, sottraendole la somma di oltre 1.700 euro, costituita dall’incasso della sua attività lavorativa di commerciante ambulante, minacciandola e percuotendola con violenza.

La vittima, all’epoca del fatto, descrisse le modalità violente e l’orario dell’aggressione a scopo di rapina, avvenuta in piena notte in una via centrale di Torre Annunziata, consentendo di attivare una meticolosa ricostruzione del percorso fatto dagli autori dei reati.

Gli investigatori, infatti, recuperarono varie immagini da telecamere pubbliche e private che sono state oggetto di accurate verifiche e comparazioni in ordine alle modalità e ai tempi dell’azione delittuosa, ai mezzi di spostamento, all’abbigliamento e ai segni distintivi dei responsabili dei reati, che hanno consentito l’identificazione dei probabili autori della rapina.

All’esito delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia.