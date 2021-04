Torre Annunziata – Prosegue l’attività di rimozione di oggetti indebitamente posizionati su suolo pubblico

Nella mattina di oggi, mercoledì 28 aprile, gli agenti della Polizia Locale agli ordini del comandante, ten. Antonio Virno, congiuntamente al personale della Polizia di Stato, hanno effettuato un’operazione che ha interessato corso Umberto I, piazza E. Cesaro, via Vittorio Veneto e via Cipresso, nel corso della quale sono stati rimossi, tra l’altro, fioriere, contenitori per la raccolta di rifiuti e paletti in ferro.