Torre Annunziata – Positivo al Coronavirus operatore sanitario del San Leonardo

Nuovo contagio da Coronavirus a Torre Annunziata.

Si tratta di un operatore sanitario in servizio presso l’ospedale “S. Leonardo” di Castellammare di Stabia.

L’uomo è stato sottoposto al regime di isolamento domiciliare così come i suoi contatti più stretti. Quest’ultimo caso di positività non è in alcun modo legato al focolaio di Sant’Antonio Abate.

Sono 19 in totale i cittadini che hanno contratto il Covid-19. Tredici quelli guariti e 5 i deceduti