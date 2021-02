Torre Annunziata – Positivi al Coronavirus cinque operatori dell’Ambito Sociale N30: uffici chiusi e attività sospese

A seguito di uno screening eseguito sugli operatori dell’Ambito, sono emersi cinque casi di positività al Covid-19. Per tale ragione, in via precauzionale e per consentire l’adeguata sanificazione di tutti i locali, il dirigente Nicola Anaclerio ha disposto la chiusura di tutti gli uffici e la sospensione dei servizi afferenti il Centro per la Famiglia, il Segretariato Sociale, l’Asilo Nido e il Centro Antiviolenza.