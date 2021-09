Torre Annunziata – Perquisizioni a tappeto, denunciate 4 persone

Torre Annunziata: Servizio alto impatto dei Carabinieri. Perquisizioni a tappeto e 4 persone denunciate

Servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli nel Parco Penniniello per i Carabinieri della compagnia di torre annunziata. Perquisizioni per blocchi di edifici e posti di controlli rafforzati nelle arterie di maggiore interesse operativo. 96 persone identificate e 44 veicoli controllati. Sono ben 26 le perquisizioni domiciliari effettuate.

Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti e peculatoun dipendente di una ditta deputata alla raccolta dei rifiuti nel comune. I Carabinieri lo hanno fermato mentre era alla guida di un mezzo adibito al trasporto dell’umido ed hanno accertato che l’uomo stesse trasportando senza alcun titolo autorizzativo dei rifiuti speciali (lana di roccia, solitamente utilizzata per coperture) per conto di un’altra azienda. Sono in corso indagini per individuare la ditta in questione.

Denunciate altre 3 persone. Un cittadino per furto di corrente elettrica – aveva manomesso il contatore della propria abitazione per ridurre i consumi – e 2 uomini per guida senza patente mai conseguita con recidiva nel biennio.