«L’Amministrazione Comunale – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – plaude all’operazione “Alto Impatto” dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, effettuata in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Sarno e del 10° Reggimento Campania, con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, con il Servizio Veterinario dell’Asl Na 3 Sud e con Enel e Gori.

Dopo i gravi episodi criminali avvenuti in città nell’ultimo periodo, era fondamentale che lo Stato intervenisse con immediatezza per dare un importante segnale di presenza sul territorio. L’operazione avvenuta all’interno dei quartieri “Murattiano” e “Carceri” – conclude il primo cittadino – è il segnale tangibile di come Magistratura e Forze dell’Ordine stiano lavorando senza sosta nell’interesse della comunità e per garantire la sicurezza ai cittadini».