Torre Annunziata – Omicidio Maurizio Cerrato, domani i funerali. Proclamato il lutto cittadino

Interpretando il sentimento dell’intera comunità e in segno di profondo cordoglio per la drammatica e prematura scomparsa del nostro concittadino, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, domenica 25 aprile.