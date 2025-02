Torre Annunziata – Non si fermano all’alt, arrestato 21enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale un 21enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Imbriani, hanno notato una vettura con tre soggetti a bordo; in quei frangenti, il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il l’uomo alla guida del veicolo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti nei pressi del parco Penniniello, uno dei passeggeri è sceso dall’auto dandosi alla fuga a piedi, mentre l’altro, seduto sul sedile posteriore della vettura, per assicurare a sé e al complice l’impunità, ha puntato una pistola all’indirizzo di uno degli operatori che, per farlo desistere dall’azione criminosa, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo degli pneumatici; nonostante ciò, i due sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Pochi istanti dopo, gli operatori hanno rintracciato e bloccato il soggetto che si era dato alla fuga a piedi nei pressi della sua abitazione; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.