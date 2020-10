Torre Annunziata – Non indossavano la mascherina, sanzionati i titolari di un bar e di un bistrot

A Torre Annunziata sanzionato il titolare di un bar in via Vittorio Veneto perché non indossava la prevista mascherina chirurgica. In un bistrot del centro oplontino – in via Gino Alfani – i carabinieri del Nas hanno sanzionato il titolare per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.