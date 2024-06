Torre Annunziata – Nasconde la droga nel tubo di scarico del lavello della cucina, arrestato 45enne

Nella scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un soggetto a Torre Annunziata dove hanno rinvenuto, ben occultati nel tubo di scarico del lavello della cucina, 35 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 9 grammi ed ancora un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, gli operatori hanno controllato il soggetto in questione trovandolo in possesso di 980 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, evidente provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, il 45enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.