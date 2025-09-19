GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di TORRE ANNUNZIATA:
PARCO TRENTO
PIAZZA RISORGIMENTO
TRAVERSA DI VIA PLINIO
VIA ANDOLFI
VIA CAMPESTRE
VIA CARMINIELLO
VIA CASTRIOTA
VIA ERCOLE ERCOLI
VIA MELITO
VIA PENNINIELLO
VIA PIOMBIERA
VIA PLINIO
VIA PROVINCIALE SCHITI
VIA SCHITO
VIA TORRETTA DE SIENA
VIA VITTORIO VENETO
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 08:30 di venerdì 19 settembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS