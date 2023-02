Torre Annunziata – Mancanze d’acqua per guasto, ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di TORRE ANNUNZIATA:

LARGO MACELLO

PARCO TRENTO

PRIMA TRAVERSA VOLTURNO

TRAVERSA DI VIA PLINIO

TRAVERSA DI VIA SANT’ANTONIO

TRAVERSA SIANO

VIA BOTTARO

VIA BRENTA

VIA CAPUOZZO

VIA CUCCURULLO

VIA ERCOLE ERCOLI

VIA FILIPPINI

VIA FOSSE ARDEATINE

VIA GIOVANNI PASCOLI

VIA GIOVINE ITALIA

VIA GOFFREDO MAMELI

VIA MAGENTA

VIA MONTEBELLO

VIA PLINIO

VIA PROVINCIALE SCHITI

VIA ROMA

VIA SALINE

VIA SAN FERMO

VIA SANT’ALFONSO DEI LIGUORI

VIA SANT’ANTONIO

VIA TAGLIAMENTO

VIA TERRAGNETA

VIA VITTORIO VENETO

VIA VOLTURNO

VIALE FRANCESCO MANFREDI

e tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di mercoledì 1 febbraio 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.