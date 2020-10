Torre Annunziata – Interventi di manutenzione ordinaria di verde pubblico ed alberi: ordinanza della polizia municipale

L’ordinanza prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nei seguenti giorni, strade ed orari:

-lunedì 26 ottobre: corso Umberto (dalle ore 8 alle ore 17), dall’intersezione con via G. Alfani fino a quella con via Poerio; corso Vittorio Emanuele, dall’intersezione con via Poerio fino a quella con piazza E. Cesaro;

– martedì 27 ottobre: corso Vittorio Emanuele III (dalle ore 8 alle ore 17), dall’intersezione con piazza E. Cesaro fino a quella con via De Simone;

– mercoledì 28 ottobre: via G. Alfani (dalle ore 8 alle ore 17), dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I (lato numeri civici dispari);

– giovedì 29 ottobre: via Sepolcri (dalle ore 8 alle ore 12), dall’intersezione con corso Garibaldi fino a quella con via Vittorio Veneto.